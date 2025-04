Un grande atto di generosità è avvenuto presso l’ospedale di Vallo della Lucania dove i genitori di un 17enne, scomparso prematuramente, hanno acconsentito alla donazione dei suoi organi.

Il giovanissimo, originario di Montecorice, ha perso la vita nei giorni scorsi proprio al “San Luca” dove era ricoverato. Qui, in seguito al consenso dei genitori, è stato eseguito il prelievo degli organi da parte dell’équipe medica guidata dal dottore Michele Bosco, responsabile del reparto di Anestesia e Rianimazione.

Un gesto d’amore che salverà altre vite, donando nuova speranza a numerose famiglie.

Commossa, l’intera comunità di Montecorice si è stretta ai familiari in queste ore di dolore in attesa dei funerali del 17enne che si terranno domani alle ore 10:30 presso la chiesa di Sant’Antonio, esprimendo la propria vicinanza e l’apprezzamento nei confronti di papà Gaetano, mamma Raffaella e del fratellino Alfredo per il profondo altruismo avuto in un momento di strazio.