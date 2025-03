Nella serata di ieri ignoti hanno fatto irruzione in due abitazioni adiacenti a Sanza.

In via Santa Maria della Neve i ladri sono riusciti a mettere a segno un colpo in un’abitazione mentre i proprietari si trovavano al piano inferiore e ne hanno tentato un altro, fallendo.

Entrati dalla finestra, gli ignoti hanno trafugato denaro e i proprietari hanno notato il passaggio dei ladri solo una volta entrati in quella stanza.

I malviventi poi, non contenti, hanno tentato un colpo in una casa vicina. In questo caso non sono stati molto cauti tanto che i vicini, sentendo rumori sospetti, hanno allertato il proprietario. Una volta lì, l’uomo ha tentato di aprire la porta, ma qualcuno la spingeva da dietro. I ladri sono immediatamente fuggiti facendo perdere le tracce di sé nella montagna.

I Carabinieri della Stazione di Sanza, guidati dal Maresciallo Massimiliano Castellino, sono alle prese con l’analisi delle immagini di videosorveglianza.

La modalità di azione dei ladri sembra simile a quella impiegata nei furti del mese scorso in via Val d’Agri.