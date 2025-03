Un viaggio intenso e toccante nella vita di un uomo che ha saputo trasformare le avversità in forza: esce il nuovo libro autobiografico di Riccardo Pucciarelli “Nella vita nasco Primo”, un’opera che racconta con autenticità e profondità il suo percorso di vita, dall’abbandono alla nascita fino alla piena consapevolezza di sé.

Nato nell’aprile del 1970 da una giovane madre che lo ha lasciato in ospedale, Riccardo ha vissuto i primi mesi della sua vita in un istituto per l’infanzia prima di essere adottato da una famiglia amorevole.

Il libro ripercorre la sua infanzia spensierata a Caggiano, il trasferimento a Salerno e il difficile momento della scoperta della sua adozione, avvenuta casualmente nell’adolescenza. Attraverso pagine cariche di emozioni Riccardo racconta la sua carriera nel mondo dello spettacolo, la passione per il canto, l’esperienza nella televisione e il lavoro dietro le quinte per importanti produzioni nazionali.

La narrazione si snoda tra successi e battaglie interiori, come il periodo di bullismo vissuto tra i 15 e i 25 anni a causa della sua omosessualità, fino alla conquista della libertà di essere se stesso senza timori.

La perdita dei genitori adottivi (il padre nel 2009 e la madre nel 2023) segna un altro momento cruciale della sua vita, costellato di difficoltà ma anche di rinascita, grazie all’aiuto di persone speciali che hanno saputo sostenerlo nei momenti più bui. Un libro intenso e motivazionale che vuole essere un messaggio di speranza per chiunque si trovi ad affrontare ostacoli nella vita.

Il libro è disponibile sullo store online di Amazon e presso la Cartolibreria Vaemi News in Viale Principessa Elena 69 a Caggiano.