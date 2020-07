Ruba un furgone e tampona 9 auto in sosta. Ladro in fuga a Battipaglia dopo l’incendio del veicolo

Ruba un furgone, nella fuga tampona 9 veicoli e due finiscono in fiamme. È accaduto nella serata di ieri a Battipaglia.

Un ladro, ancora ignoto, in tarda serata ha rubato il furgone di un’attività locale dandosi immediatamente alla fuga.

Nella sua folle corsa però ha tamponato ben 9 auto in sosta, l’ultima delle quali ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto anche il furgone e per il ladro non è rimasto altro che scendere e scappare a piedi.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia che si serviranno delle immagini delle telecamere di video sorveglianza del posto per individuare il responsabile.

– Paola Federico –