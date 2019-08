Ruba mance in un bar del centro per giocare ai video poker. Preso ladro ad Eboli

Entra nei bar, ruba le mance e le utilizza per giocare ai video poker. L’ultimo episodio è avvenuto in un noto bar del centro di Eboli.

L’uomo, si legge su “Il Mattino”, è stato fermato mentre era in fuga dopo l’ennesimo colpo messo a segno. Il ladro è entrato nel locale e si è seduto a giocare diverse partite nella sala dei video poker. Successivamente è uscito per fumare una sigaretta e si è poi diretto verso il bancone dove ha chiesto un caffè. Approfittando della confusione mattutina, ha allungato la mano e si è impossessato del contenitore delle mance destinate ai dipendenti del bar, contenente circa 60 euro, e lo ha nascosto. Dopo aver preso la refurtiva, ha lasciato il contenitore svuotato su un tavolino e si è allontanato in fretta. Tutto l’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale.

I ragazzi si sono accorti del furto dopo un po’, quando una signora voleva dar loro una mancia, ma non riusciva a trovare il contenitore di solito esposto in bella vista. Sono subito stati allertati i titolari, che hanno cominciato a perlustrare la zona in cerca dell’uomo, individuato poi nei pressi di un forno mentre cercava di forzare la porta del laboratorio.

Il ladro, uomo di circa 70 anni proveniente da Modena, pare fosse già noto alle Forze dell’Ordine e avesse messo già a segno un colpo in una tabaccheria.

Episodi analoghi sono successi tra Battipaglia e Pontecagnano e la storia va avanti da una decina di giorni. La dinamica è sempre la stessa e si presume che le poche decine di euro rubata vengano poi sfruttate per giocare ai video poker.

– Paola Federico –