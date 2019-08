Celle frigo gettate in mare da un’imbarcazione a Ogliastro Marina. La denuncia di “Oceanus”

Due celle frigo gettate in mare da un’imbarcazione nelle acque di Ogliastro Marina. L’episodio è stato denunciato da alcuni soci di “Oceanus” (organizzazione ambientalista che promuove e divulga la ricerca scientifica e l’informazione a favore e salvaguardia degli ecosistemi marini e della salute del Pianeta) che si trovavano in spiaggia in quella zona.

La barca avrebbe gettato in acqua due celle: una sarebbe affondata, mentre l’altra è stata recuperata dai soci “Oceanus” a riva.

“I nostri soci presenti in spiaggia – si legge in un post Facebook di Oceanus – hanno identificato il nome e la bandiera dell’imbarcazione e hanno richiesto per 2 ore l’intervenuto della Capitaneria di Porto che non è mai arrivata. Buon mare a tutti“.

– Paola Federico –