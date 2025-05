Ruba in un ristorante a Salerno ma viene identificato e denunciato dalla Polizia.

L’uomo si è introdotto all’interno di un locale in via De Filippo ed ha portato via la cassetta del registratore di cassa con all’interno poche decine di euro.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti ad indentificare il responsabile e recuperare la cassetta che poi è stata restituita al proprietario.

All’esito degli accertamenti, l’uomo è stato così denunciato.