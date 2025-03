Furto in pieno giorno a Eboli.

E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, in viale Amendola, dove un ragazzo incappucciato ha agito in una manciata di secondi riuscendo a scappare dopo aver preso abilmente il borsello di due clienti seduti al tavolino di un bar.

A rendere noto l’accaduto sono stati i proprietari del locale, che amareggiati dei continui episodi hanno dato sfogo al proprio rammarico con un post sui social nel quale condividono le immagini di quanto accaduto chiedendo maggiori controlli in città.

“Siamo stanchi, non ne possiamo più – affermano – . E’ il terzo scippo in tre giorni, questa volta è accaduto proprio davanti a noi, ieri in altre zone centrali della città. Abbiamo subito due furti con scasso nell’ultimo periodo e ancora tutto rimane impunito. Ennesimo episodio a discapito delle attività commerciali, ennesimo episodio che allontana le persone dal venire a Eboli. Vogliamo risposte, soluzioni immediate, per la nostra sicurezza, per le nostre famiglie, per le nostre attività, per il nostro futuro!”

Di quanto successo sono state allertate le Forze dell’Ordine che dovranno tentare di risalire all’autore del gesto per poterlo assicurare alla giustizia.