È stato pubblicato sul Bollettino della Regione Campania (Burc) l’Avviso pubblico per la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della Legge regionale 13/2015 denominata “Istituzione del fondo regionale per il sostegno socioeducativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro”.

Per il 2025 la dotazione finanziaria è di 250.000 euro. La Regione Campania ha quindi incrementato del 150% il fondo rispetto al 2024 per rispondere alle esigenze di contribuire al futuro di ragazze e ragazzi colpiti da un evento così ingiusto e traumatico.

La Campania si è dotata di questa legge nel dicembre 2015. Il contributo si caratterizza come ”una manifestazione di solidarietà della comunità regionale per le famiglie colpite dall’evento luttuoso, quale sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici che ne derivano per i giovani”.

L’obiettivo è agevolare l’accesso, la frequenza, la permanenza dei giovani e dei minori all’interno dei percorsi socioeducativi che li riguardano. Il contributo finanzia le spese relative a tasse di iscrizione e rette di frequenza, l’acquisto dei libri di testo, l’acquisto di ausili scolastici per diversamente abili e il servizio mensa. Il tetto Isee è di 38.000 euro.

Le domande di contributo devono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile.