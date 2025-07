Rocco Papaleo torna in Basilicata per girare il suo nuovo film “Il bene comune”.

Con l’annuncio “Il primo ciak (di un mio film) non si scorda mai” Papaleo, ormai alla sua quinta regia, ha fatto sapere che ieri sono ufficialmente iniziate le riprese del suo nuovo lavoro dopo i successi di “Basilicata coast to coast”, “Una piccola impresa meridionale”, “Onda su Onda” e “Scordato”.

Prodotto da Picomedia, Less is More Produzioni e PiperFilm, con il sostegno di Rocco Papaleo, Roberto Sessa, Carlo Pontesilli, Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli, “Il bene comune” sarà distribuito nei cinema in Italia e all’estero da PiperFilm. La pellicola racconta la storia di una guida escursionistica alla quale è affidato il compito di accompagnare un gruppo di detenute in un’uscita premio che consiste in una gita nel Parco Nazionale del Pollino, viaggio che si trasformerà in un’esperienza imprevedibile con colpi di scena.

Le riprese, che avranno la durata di circa 6 settimane, si terranno tra Basilicata e Calabria, alcune scene inoltre saranno girate nell’ospedale di Lauria: “L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha consentito alla produzione del film – dicono dalla Direzione Strategica Aziendale – di girare alcune scene con l’intento di valorizzare i luoghi della sanità locale facendoli uscire dal consueto contesto di cura e sofferenza e inserendoli in un ambito culturale distensivo”.

In questa avvincente commedia Papaleo sarà accompagnato da Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Rosanna Sparapano e Livia Ferri.