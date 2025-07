Prosegue davanti al Tribunale di Lagonegro il processo di primo grado per la morte di Lorenzo Pio Coronato, il giovane di 18 anni deceduto il 14 agosto 2022, un mese e mezzo dopo il grave incidente in cui rimase coinvolto nella notte tra il 3 e il 4 luglio sulla Strada Statale 18, nel tratto all’ingresso del centro abitato di Policastro Bussentino.

Unico imputato un carabiniere in servizio presso la Compagnia di Sapri, accusato di omicidio stradale.

Al centro dell’udienza odierna la richiesta della difesa dell’imputato di disporre una nuova perizia medico-legale per riesaminare le cause della morte di Lorenzo. Il giudice ha però rigettato l’istanza ritenendo l’accertamento non necessario. Una decisione che rappresenta un punto fermo per l’impianto accusatorio, ritenuto finora solido dal tribunale.

Definito anche il calendario delle prossime udienze, che saranno decisive per l’esito del processo. Il 9 settembre sono in programma le discussioni del pubblico ministero e dell’avvocato Marco Saraceno, che rappresenta la parte civile. Il 19 settembre toccherà all’avvocato Rocco Colicigno, anch’egli per la parte civile. Il 7 ottobre, infine, spazio alle conclusioni dell’avvocato Alfonso Vozza, per il responsabile civile e dell’avvocato Franco Di Paola, legale dell’imputato.

La famiglia Coronato, ed in particolare la madre Marie Therese Mega, continua a chiedere verità e responsabilità per una tragedia che ha segnato profondamente la comunità del Golfo di Policastro.

