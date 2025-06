Scene da film questa notte all’Ufficio Postale di Acquaviva, a Roccadaspide.

Una banda di malintenzionati si è introdotta nel garage della struttura facendo un buco con un martello pneumatico nella parete sottostante la cassaforte.

Qualcosa, però, nel tentativo di portare via la cassaforte è andato storto perché questa si è ribaltata e i ladri si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Non è ancora chiaro se siano riusciti ad aprirla e a prendere del denaro.

L’allarme dell’Ufficio non è scattato, per questo stamattina è stata trovata la spiacevole sorpresa. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Stazione per effettuare i rilievi e cercare di far luce sull’accaduto.

Pare che ad agire siano stati almeno in 3, ma al fine delle indagini saranno utili le telecamere di videosorveglianza presenti nella struttura e in zona.