La Piana del Sele piange Roberto Sangiovanni di 20 anni.

Il giovane, che da un paio di anni viveva con la famiglia in provincia di Venezia, si trovava in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con una Fiat 500 guidata da una coetanea. Immediata la corsa in ospedale, purtroppo il suo cuore ha cessato di battere dopo giorni di agonia.

Era studente universitario a Padova e lavorava come fattorino in una pizzeria. I genitori, originari di Eboli e Battipaglia dove ha vissuto anche lui fino ai 14 anni, sono residenti a Noale. Roberto lascia una sorella e un fratello.