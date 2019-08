Ritrovato dopo quasi 30 ore Michelangelo Castelluccio, 69enne scomparso a Sant’Angelo Le Fratte

E’ stato ritrovato dopo quasi 30 ore Michelangelo Castelluccio, l’uomo che da ieri si era allontanato a piedi dalla sua abitazione nel centro abitato di Sant’Angelo Le Fratte. Ad avvistare il 69enne è stato un uomo che stava facendo un giro in bici, che ha prontamente allertato i Carabinieri.

Sono state ore di ansia e preoccupazione per i familiari e per la comunità. Ore di ricerche senza sosta su tutto il territorio. Impegnati nelle ricerche i Carabinieri della Stazione di Satriano di Lucania, i volontari della Protezione civile del gruppo “Vola” e del “Gruppo Lucano” di Sant’Angelo Le Fratte, con quest’ultima associazione che ha inviato squadre di volontari anche da Satriano di Lucania, Savoia di Lucania e Brienza. Diverse anche le squadre di Vigili del Fuoco operative sul territorio, con un elicottero dei caschi rossi che ha sorvolato insieme ad alcuni droni messi a disposizione dalle associazioni e ad una squadra con cane cinofilo del Soccorso Alpino e Speleo di Basilicata.

Il 69enne è stato ritrovato in un’area non lontana dalla sua casa di campagna in buone condizioni di salute. E’ stato visitato dai sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno raggiunto l’impianto sportivo “Loisi”, quartier generale dei soccorritori.

L’uomo avrebbe riferito di aver trascorso la notte in una masseria.

