Ore di apprensione a Sant’Angelo Le Fratte. Scomparso Michelangelo Castelluccio, al via le ricerche

C’è preoccupazione a Sant’Angelo Le Fratte per la scomparsa di Michelangelo Castelluccio, 69enne che ha fatto perdere le sue tracce da ieri.

L’uomo, che vive nel centro abitato santangiolese, si è allontanato a piedi verso l’ora di pranzo e non ha fatto più rientro a casa. La preoccupazione è tanta anche tra i familiari che hanno presentato una denuncia ai Carabinieri della Stazione di Satriano di Lucania che hanno avviato ogni attività e coordinano le ricerche.

In campo anche i volontari della Protezione Civile “Vola” e alcuni droni che ha messo a disposizione l’associazione e la Protezione Civile Gruppo Lucano. Probabile che nelle prossime ore, in caso di esito negativo delle ricerche, a supporto di chi è sceso in campo ci sarà anche un ultraleggero pronto a sorvolare sul territorio di Sant’Angelo Le Fratte per cercare di individuare Michelangelo.

L’uomo si è allontanato senza documenti e con sè avrebbe solo qualche euro. Al momento della scomparsa indossava una camicia di colore beige e jeans.

– Claudio Buono –