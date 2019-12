Risate e riflessioni al Festival Teatrale Santarsenese con “Parenti serpenti” della Compagnia “Ipercaso”

La Compagnia Teatrale “ Ipercaso” di Montecorvino Rovella protagonista ieri alla quarta serata dell’8^ edizione del Festival Teatrale Santarsenese.

In scena la commedia “Parenti serpenti” di Carmine Amoroso per la regia di Angelo Di Vece.

E’ iniziato il periodo di festività anche per il Festival Teatrale Santarsenese, infatti nella commedia si sta per festeggiare il Natale e tutti i figli, consorti comprese, giungono da varie città per trascorrere, come ogni anno, le feste insieme ai genitori, i coniugi Saverio e Trieste.

I giorni festivi scorrono ordinariamente finchè la nonna, durante il pranzo natalizio, si decide a fare un annuncio che cade sulla tavolata come un fulmine a ciel sereno. I due anziani non vogliono più abitare da soli ma con uno dei loro quattro figli. Chi si assumerà l’onere di ospitarli?

Risate ma anche diversi spunti di riflessione nel corso dello spettacolo offerto dagli attori di Montecorvino Rovella che ha riscontrato un notevole apprezzamento da parte del pubblico in sala.

– Chiara Di Miele –