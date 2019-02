Riqualificazione della fascia costiera da Pontecagnano ad Agropoli. Il M5S ne discute domani a Salerno

Domani, sabato 9 febbraio, alle ore 10.30 presso l’Hotel Saint Joseph (ex Colonia San Giuseppe) in Via Allende 66 a Salerno il Movimento 5 Stelle ha organizzato un appuntamento nel corso del quale si discuterà di riqualificazione della fascia costiera da Pontecagnano ad Agropoli.

All’incontro pubblico, seguito da dibattito, prenderanno parte il senatore Franco Ortolani, l’eurodeputato Isabella Adinolfi, il consigliere regionale Tommaso Malerba, Federico Marra di Sinistra Italiana e Roberto Paolillo di Legambiente.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali dei deputati Cosimo Adelizzi, Nicola Acunzo e Anna Bilotti e della senatrice Felicia Guadiano.

Sono stati invitati a partecipare il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara, quello di Battipaglia Cecilia Francese, il primo cittadino di Eboli Massimo Cariello e il commissario prefettizio di Capaccio Paestum Rosamaria Falasca.

– Chiara Di Miele –