“Riorganizziamoci ma partiamo dai temi”. Riunione del Coordinamento Vallo di Diano Fratelli d’Italia

Si è riunito a Sala Consilina il Coordinamento di Zona Vallo di Diano di Fratelli d’Italia per discutere un ricco ordine del giorno tra cui le elezioni regionali della prossima primavera e la riorganizzazione territoriale del Partito.

L’appuntamento elettorale per il rinnovo del Governo regionale della Campania è ritenuto fondamentale dal movimento della Meloni per i risvolti politici che si verranno a determinare a livello regionale, con inevitabili conseguenze sullo scenario nazionale, ma anche per il futuro dei territori periferici quale il Vallo di Diano. Per questo, il Coordinamento di Zona Vallo di Diano di Fratelli d’Italia ha rimesso alle determinazioni dei livelli sovraordinati della struttura di Partito la disponibilità di una candidatura al Consiglio regionale, quale espressione del territorio.

“Il tutto – fanno sapere dal Partito – con la prospettiva della candidatura alla Presidenza regionale dell’Onorevole Edmondo Cirielli cui il Vallo di Diano vuole garantire il massimo sostegno possibile, nella convinzione della svolta che saprà garantire ad una Regione che con il governo De Luca è riuscita a battere ogni record di negatività nonostante gli altisonanti proclami originari del padre nobile delle fritture”.

Relativamente all’organizzazione territoriale del partito, il Coordinamento comprensoriale di Fratelli d’Italia ha assunto l’impegno di meglio radicare l’organizzazione attraverso la qualificata presenza capillare in ogni comune. Inoltre, per la fine dell’anno, si terrà la conferenza programmatica territoriale con l’intento di riportare al centro del dibattito politico locale i temi generali di interesse del territorio e associare a ciascuno le soluzioni.

“L’idea – proseguono dal Partito – è quella di andare oltre i soliti consessi autoreferenziali, dando voce agli attori del territorio che non sono organici al partito, a partire dalle rappresentanze del mondo del lavoro, delle categorie professionali e dell’impresa, della scuola e dei servizi. Riorganizziamoci ma partiamo dai temi è la parola d’ordine che Fratelli d’Italia si è imposta nel Vallo di Diano, seguendo le indicazioni di metodo emerse dalla kermesse nazionale Atreju a cui il territorio è stato presente con una nutrita rappresentanza guidata dal coordinatore Giovanni Graziano“.

– Antonella D’Alto –