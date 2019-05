A Palazzo Sant’Agostino si sono tenute le elezioni di rinnovo degli organi sociali del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno.

A presiedere l’assemblea composta dai delegati dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno sono stati il Presidente Giuseppe Rienzo, il Presidente del Forum dei Giovani regionale Giuseppe Caruso e il Consigliere Provinciale alle Politiche Giovanili Giovanni Guzzo.

È stato eletto Coordinatore Francesco Barbarito di San Cipriano Picentino mentre vice-Coordinatore sarà Adriano Guida di Torchiara.

I consiglieri eletti per la Macro area Nord sono Giuseppe De Nardo (Bracigliano), Davide Morena (Angri), Antonio Cesarano (Pagani), Anna Spinola (Sant’Egidio del Monte Albino), Andrea Paciullo (Sarno).

Per la Macro area Centro, invece, sono stato eletti Sara Di Matteo (Olevano sul Tusciano), Mario Rosamilia (Pontecagnano Faiano), Raffaele Aliberti (Pellezzano), Kerim Kebir (Eboli), Fabiana De Simone (Baronissi).

La Macro area Sud, tra gli eletti, conta la presenza anche del Vallo di Diano con Pasquale Rinaldi (Buonabitacolo) e Giovanni Calandriello (Sassano). Eletti anche Nicola Santomauro (Capaccio Paestum), Rosario Madaio (Castelcivita) e Vincenzo Soldovieri (Petina).

“Ringrazio tutto il Coordinamento uscente – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni di mandato e auguro buon lavoro al nuovo Coordinamento provinciale”.

“Ci tengo a ringraziare l’Ufficio di segreteria ed il Coordinatore uscente Giuseppe Rienzo per il fondamentale lavoro svolto in questi anni. Nel nuovo direttivo sono presenti ragazzi provenienti dall’intero territorio a dimostrazione che il Forum dei Giovani è una realtà trasversale e ben radicata – ha dichiarato il neo Coordinatore Francesco Barbarito – uno degli obiettivi principali è fortificare una rete già solida di 60 Forum e ampliarla attraverso un supporto formativo ai ragazzi che si approcciano per la prima volta alla cittadinanza attiva o a chiunque voglia aprire un Forum nel proprio Comune. Le collaborazioni saranno, inoltre, sempre aperte anche alle varie realtà associative presenti sul territorio”.

– Claudia Monaco –