Oltre 16mila prodotti non sicuri scoperti in due auto. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Lauria

Oltre 16mila prodotti tra articoli di ornamento per la persona, elettronica, casalinghi e giocattoli sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle di Lauria per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza.

I Finanzieri della Compagnia di Lauria, nel Lagonegrese, hanno individuato due auto guidate da un 52enne cinese e da un 45enne del Bangladesh in transito verso la Calabria.

Le ispezioni eseguite sui mezzi hanno consentito di scoprire numerosi articoli sprovvisti delle prescrizioni dettate dal “Codice del Consumo” in tema di sicurezza dei prodotti.

Tra questi sono stati individuati anche giocattoli privi della marcatura CE e delle indicazioni e avvertenze di sicurezza.

L’operazione si è conclusa con la segnalazione dei due uomini alle competenti Camere di Commercio oltre all’applicazione di sanzioni pecuniarie.

I prodotti sono stati sequestrati e distrutti.

– Claudia Monaco –