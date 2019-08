Rifiuti in arrivo a Polla. Cirielli:”E’ un fatto grave, presenterò interrogazione al ministro Costa”

“La decisione di trasferire i rifiuti dello Stir di Battipaglia, in provincia di Salerno, a Polla è grave perché apre la strada alla creazione di una nuova discarica con ricadute pericolose per le comunità locali”. È quanto afferma Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fratelli d’Italia.

Cirielli ovviamente fa riferimento alla vicenda che negli ultimi giorni sta allarmando la cittadinanza di Polla ma anche l’intero comprensorio valdianese. Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, ha infatti firmato un’ordinanza la quale dispone che la società EcoAmbiente Salerno S.p.A. utilizzi l’impianto in località Sant’Antonio (Zona PIP) a Polla, nella disponibilità del Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA 3, per lo stoccaggio temporaneo del rifiuto Frazione Umida Trattata Aerobicamente (FUTA) in uscita dall’ex STIR di Battipaglia.

“Presenterò un’interrogazione urgente al ministro dell’Ambiente Sergio Costa – annuncia Cirielli – per verificare se l’incapacità del governatore Vincenzo De Luca a gestire il ciclo di rifiuti possa mettere a grave rischio la salute dei cittadini e la salubrità dell’ambiente. Realizzare di fatto una nuova discarica a Polla è la dimostrazione di come in quattro anni non si sia fatto nulla per risolvere in maniera strutturale il problema”.

– Chiara Di Miele –

