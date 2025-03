Nei giorni scorsi una squadra dell’associazione A.N.P.A.N.A. Official ODV di Salerno, con a capo il responsabile della zona Vincenzo Savarese, ha effettuato verifiche su alcuni siti del comune di Battipaglia, a seguito di segnalazioni che li indicavano come luoghi abituali di abbandono rifiuti.

La squadra ha prontamente individuato i rifiuti abbandonati in due zone di in via Orto Grande sulla SP 417 e ha segnalato la situazione al comune di competenza richiedendo il ripristino dello stato dei luoghi, sottolineandone la pericolosità, in quanto possibili veicoli di malattie che possono mettere a rischio la salute pubblica e l’assenza di decoro.

L’associazione A.N.P.A.N.A. Official ODV procederà a ulteriori verifiche nei prossimi giorni per monitorare la situazione e scovare altri luoghi adibiti all’abbandono dei rifiuti.

Si ricorda che si tratta di un reato punito con ammenda da 1.000 a 10.000 euro aumentabile fino al doppio se si tratta di rifiuti pericolosi.