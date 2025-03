Domani presso l’Istituto di Istruzione Secondaria “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, nella sezione Agraria, si terrà un incontro divulgativo dal titolo “Sinergie innovative: Morfofisiologia dei Cereali e Tecnologie digitali per la gestione sostenibile”.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 10 nell’Aula Magna dell’IPSASR di via Carlo Pisacane 44, nell’ambito del progetto AGIRE – Agricoltura Innovativa e Resiliente, con particolare focus sulla Linea 14: Progetto CCAVD (Caratterizzazione dei Cereali Antichi del Vallo di Diano).

L’incontro vedrà la partecipazione di alcune istituzioni, tra cui l’Università degli Studi di Salerno e il CREA DC (Centro di Ricerca per la Diffusione della Conoscenza).

A moderare l’incontro sarà Paolo Giglio del “Cicerone” mentre i saluti istituzionali saranno affidati alla dirigente scolastica Antonella Vairo. Interverranno Nikita Trotta, responsabile CREA DC Battipaglia, Antonio Porfida, Michele Mele e Domenico Zito che si occuperanno della caratterizzazione morfofisiologica dei cereali in laboratorio e in campo, Daniele Curcio e Gabriele Maria Cioffi che spiegheranno applicazioni digitali e tecniche agroecologiche per una cerealicoltura sostenibile.

Gli esperti presenteranno i risultati delle ricerche scientifiche più recenti, evidenziando le potenzialità delle tecnologie digitali nella gestione sostenibile dei cereali, con particolare attenzione alle varietà antiche del Vallo di Diano.

L’incontro si concluderà con una tavola rotonda dove si discuteranno esperienze di campo raccontate da Francesco Petrone e Antonio Pellegrino e si aprirà un confronto diretto con gli studenti, offrendo un’importante opportunità di aggiornamento e riflessione sulle innovazioni nel settore agricolo.