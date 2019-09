Rifiuti a Polla. Attivisti per il Vallo di Diano:”Anche l’ARPAC conferma l’inidoneità dell’impianto”

Gli Attivisti per il Vallo di Diano, attraverso una lettera all’ARPAC, hanno tempo fa chiesto di acquisire informazioni in merito ai lavori di adeguamento effettuati dall’azienda stessa presso l‘impianto di Polla in cui per settimane si è paventato il rischio di un deposito temporaneo di rifiuti provenienti dall’ex Stir di Battipaglia in vista del blocco del Termovalorizzatore di Acerra. Timore che pare possa essere accantonato dopo la firma, da parte del Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, di un’ordinanza che dispone lostoccaggio temporaneo della Frazione Umida Trattata Aerobicamente (FUTA CER 19.05.01) presso l’impianto T.M.B. di Battipaglia, nel capannone “post raffinazione”, per un quantitativo massimo pari a 2.000 tonnellate ed un periodo non superiore a 180 giorni.

L’ARPAC ha comunicato, nel frattempo, agli Attivisti per il Vallo di Diano di non aver rilasciato alcun parere definitivo sulla possibilità di utilizzare il sito di Polla per lo stoccaggio temporaneo.

“E’ arrivata anche la risposta dell’ARPAC – Dipartimento provinciale di Salerno a confermare l’inidoneità dell’impianto per lo stoccaggio rifiuti di Polla, in località Sant’Antuono. La nostra azione finalizzata a capire lo stato delle cose e a rimuovere i nostri sospetti in relazione all’idoneità del sito a ricevere la Futa era fondata, – dichiara Giovanni De Lauso, per conto degli Attivisti per il Vallo di Diano – la raccolta firme e la conseguente richiesta di informazioni all’ARPAC era giusta e la risposta è stata netta e inequivocabile. Vogliamo ringraziare alcuni imprenditori della zona industriale di Polla e i cittadini che con le loro firme hanno supportato questa nostra iniziativa. Ancora una volta si è tentato di attentare alla salute alla sicurezza dei cittadini manifestando fino alla fine anche per il tramite di esplicite e irresponsabili dichiarazioni la volontà di stoccare rifiuti in una struttura inadeguata. La politica ancora una volta ha fallito, resteremo vigili e determinati, non è possibile fidarsi di certa gente”.

– Chiara Di Miele –

Leggi anche:

11/9/2019 – Rifiuti a Polla. Il Presidente Strianese firma l’ordinanza di stoccaggio a Battipaglia e in Austria