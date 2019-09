“Faccetta nera” e saluto romano in un parco di Potenza. Tre persone denunciate per apologia di fascismo

A Potenza tre persone sono state denunciate dalla Polizia per apologia del fascismo.

In un parco del capoluogo lucano alcune persone, lo scorso 29 agosto, erano state riprese da un cellulare mentre facevano il “saluto romano” con il sottofondo di “Faccetta nera”. Il video era stato pubblicato sui social network.

Un consigliere comunale di Potenza, secondo quanto emerso in una conferenza stampa che si è svolta oggi in Questura, ha denunciato l’accaduto alla Digos, che ha individuato gli autori del gesto denunciandoli per apologia del fascismo.

A denunciare quanto accaduto alla stampa era stato anche il gruppo “La Basilicata Possibile” che in quella occasione aveva dichiarato:”Crediamo sia vergognoso dover assistere a questi rigurgiti di fascismo. Faccetta nera, ‘a noi camerata’ e saluto romano non possono essere tollerati come fossero goliardate. Per di più il tutto è fatto in luogo pubblico e da un’attività autorizzata dal Comune“.

– Chiara Di Miele –

