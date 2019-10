Rifiuti. A Battipaglia neppure un grammo di FUTA in più rispetto a quella già prodotta dall’ex STIR

Al fine di tranquillizzare la comunità di Battipaglia, il Presidente della Provincia ha fornito informazioni dettagliate sulla procedura di stoccaggio disposto con l’ordinanza n. 3 del 10 settembre scorso.

Lo stoccaggio temporaneo della Frazione Umida Trattata Aerobicamente (FUTA CER 19.05.01) presso l’impianto T.M.B. (Trattamento Meccanico Biologico) di Battipaglia, all’interno del capannone denominato “post raffinazione”, per un quantitativo massimo pari a 2.000 tonnellate ed un periodo temporale non superiore a 180 giorni, riguarda solo ed esclusivamente FUTA prodotta dallo stesso stabilimento di Battipaglia.

“Intendo essere molto preciso – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – nel caso non fosse ancora chiaro. Lo stoccaggio temporaneo di 2.000 tonnellate presso il capannone ‘post raffinazione’ dell’Impianto TMB di Battipaglia e nel rispetto del parere ARPAC, riguarda solo ed esclusivamente la frazione umida (FUTA CER 19.05.01) già prodotta dallo stesso stabilimento TMB di Battipaglia. Neppure un grammo di FUTA, quindi, va ad aggiungersi a quella normalmente prodotta dal processo di lavorazione dell’impianto“.

Il Presidente Strianese ricorda che lo stoccaggio di 2.000 tonnellate “è assolutamente temporaneo, in attesa della ormai imminente autorizzazione transfrontaliera al trasporto di 14.000 tonnellate di FUTA destinate a impianti con sede in Austria“.

“Ormai è prossima anche la riapertura, prevista per il 10 ottobre, dell’Impianto di Termovalorizzazione dei rifiuti di Acerra, chiuso temporaneamente per la necessaria manutenzione straordinaria delle tre linee di lavorazione. Ci tengo a precisare tutto questo al fine di tranquillizzare la popolazione e l’Amministrazione comunale di Battipaglia. Il nostro impegno preso per la tutela e la salvaguardia ambientale del territorio prosegue, in assoluta vicinanza alle comunità molto provate dalla situazione e quindi comprensibilmente preoccupate“.

– Paola Federico –