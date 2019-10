A Ruoti il Gruppo Speleo Club Marmo Platano 2007 a lavoro per la bonifica dei cunicoli sotterranei

“Finalmente dopo 11 anni di stop, si è riusciti a ripulire la prima galleria nel sottosuolo di Ruoti, grazie alla determinazione dell’Associazione Recupero Tradizioni Ruotesi e di tutti i volontari ruotesi e non solo si è ripreso il lavoro interrotto anni fa ed abbiamo iniziato a ripulire la prima galleria. Un lavoro lungo e laborioso, quello di sabato scorso, per rimuovere circa 4 metri quadrati di fango compattatosi nel tempo e che per questa ragione ci vedrà impegnati per un’altra giornata con la quale termineremo i lavori e potremo, grazie a precisi rilievi, censirla e mapparla nel catasto comunale e regionale delle cavità artificiali, sancito con la legge 32 del 15/08/2015, inserito dal gruppo Speleo Club Marmo Platano 2007 e del quale sono curatore regionale della cavità artificiali”. A dichiararlo è Gerardo Ferrara, presidente Speleo Club Marmo Platano 2007.

Soddisfatta l’Associazione Culturale Recupero Tradizioni Ruotesi che si è detta entusiasta della partecipazione attiva di quasi tutti i volontari, dei cittadini e di alcuni volontari di Rionero.

Questa giornata sarà seguita da altri appuntamenti, di cui uno a metà ottobre, e che rientrano nel calendario di una vera e propria campagna di pulizia di tutte le cavità naturali e artificiali non solo nel centro storico ma anche nel bosco di Ruoti.

Il sindaco Anna Maria Scalise ha dichiarato che “con i volontari dell’Associazione Speleo Club si perseguiranno attività finalizzate allo sviluppo e alla promozione del turismo e della cultura di interesse locale, per valorizzare i siti di interesse storico esistenti sul territorio e nello specifico relativi alle gallerie e cunicoli che consentiranno di scoprire una nuova Ruoti”.

L’Amministrazione comunale si farà promotrice, grazie al protocollo di intesa che firmerà a breve con l’Associazione Speleoclub di Muro Lucano, di iniziative socio-culturali e didattiche finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio, anche ai fini della promozione turistica e per l’incremento delle attività culturali.

– Chiara Di Miele –