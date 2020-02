Rientra dal Lodigiano a Polla. Il Sindaco ordina l’isolamento per un uomo e i familiari

Dopo la circolare emanata dal Ministero della Salute e di concerto con le Autorità sanitarie del territorio, il sindaco di Polla Rocco Giuliano, attraverso apposito provvedimento, ha ordinato l’isolamento per una persona e la sua famiglia.

L’uomo è stato di recente in una zona del Lodigiano, considerata focolaio del virus . L’iniziativa intrapresa è di carattere preventivo e precauzionale a tutela della cittadinanza.

Il Sindaco ha ordinato al concittadino e ai familiari di non allontanarsi dalla propria abitazione per almeno 15 giorni e di non avere contatti con altre persone.

– Claudia Monaco –