Aveva destato preoccupazione la notizia di un possibile ridimensionamento della postazione del 118 a Sant’Arsenio, ma arrivano delle rassicurazioni dall’Asl Salerno.

“Al momento il servizio continua, sebbene sia attenzionata la necessità di risorse umane, economiche e di riorganizzazione” ha affermato il sindaco Pica dopo “una lunga e cordiale conversazione telefonica con il dottor Valiante, responsabile di Asl Salerno per il settore emergenze, ambulanze e 118″.

“Asl ha rassicurato l’utenza circa l’insussistenza di qualsiasi ridimensionamento formale e ufficiale del servizio. Certo, le problematiche non mancano e sono relative alle risorse economiche e umane. I dirigenti sono ben consapevoli della necessità di tale servizio nel nostro territorio quindi si prosegue senza ulteriori disagi. Questo ci fa ben sperare per il futuro”.

Nel prossimo periodo saranno destinate risorse umane al servizio di emergenza e sarà attuata una diversa distribuzione di quelle economiche.