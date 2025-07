La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, alle prime luci dell’alba, hanno disarticolato un sodalizio criminale dedito al riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana, derivanti anche dalle rapine ai portavalori, con la connivenza di imprese operanti in Basilicata e Lombardia.

Ampio il dispositivo d’intervento messo in campo, che ha visto l’impiego di oltre duecento uomini e donne per l’esecuzione di un’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza, su richiesta della locale Procura Distrettuale, con cui sono state disposte 9 misure cautelari personali, ovvero 7 in carcere e 2 ai domiciliari.

Sono stati inoltre eseguiti il sequestro del compendio aziendale di 10 società del valore di 170 milioni di euro nonché il sequestro preventivo, nella forma diretta o per equivalente, di beni per un valore di circa 10.000.000 di euro.

