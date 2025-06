Oggi a Battipaglia è stato celebrato un gesto di coraggio e di straordinaria efficacia operativa compiuto il 1° luglio del 2019 quando cinque agenti della Polizia di Stato si resero protagonisti di un’operazione che ha segnato un punto fermo nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti.

I poliziotti arrestarono un pericoloso criminale ritrovando anche una notevole quantità di droga, a testimonianza della complessità e della pericolosità dell’intervento svolto. Agli agenti è stata conferita una benemerenza dalla sindaca Cecilia Francese.

Si tratta dell’Ispettore Vincenzo Pipino, dell’Assistente Capo Coordinatore Cosimo Noschese, del Sovrintendente Giovanni Emanuele Ricca, del Vice Ispettore Cosimo Nigro e dell’Assistente Capo Coordinatore Riccardo Buccella.

“A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per la lucidità, la prontezza e il coraggio dimostrati in quell’operazione – afferma la sindaca di Battipaglia -. Il vostro intervento non solo ha assicurato alla giustizia un soggetto pericoloso, ma ha anche restituito sicurezza e fiducia alla comunità. Il riconoscimento che vi viene conferito oggi è simbolo del valore del vostro operato, ma anche dell’impegno costante che ogni giorno mettete al servizio dello Stato e dei cittadini. Avete agito con professionalità e dedizione, incarnando i più alti valori della Polizia di Stato. In un tempo in cui troppo spesso l’eroismo quotidiano passa sotto silenzio, è nostro dovere celebrare chi, come voi, sceglie di servire la legalità, anche a rischio della propria incolumità. Con orgoglio e rispetto vi consegniamo queste benemerenze. Grazie per il vostro esempio. Viva la Polizia di Stato, viva Battipaglia, viva l’Italia“.