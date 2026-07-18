A Capaccio Paestum le Guardie Ambientali Zoofile/Ittico/Venatorie dell’Associazione Accademia Kronos APS di Salerno unitamente alle Guardie dell’ENPA ((Ente Nazionale Protezione Animali) di Salerno con il supporto del locale Comando Nucleo Carabinieri Forestali hanno sorpreso due persone che avevano posizionato diversi metri di rete con maglie strette di 1 cm per la cattura illegale di piccoli volatili.

I due bracconieri utilizzavano anche diversi richiami elettronici acustici e alcuni esemplari di cardellini, oggetto di catture illegali precedenti, legati ed imbracati per le ali e bloccati su bastoni di legno a supporto di questi strumenti illegali. In questo modo, dibattendosi disperatamente nel tentavo di liberarsi, fungevano da zimbelli.

Il tutto era abilmente manovrato dai bracconieri, ben nascosti nella vegetazione, che attraverso una particolare e perfettamente funzionante trappola, congeniata con reti, carrucole, picchetti in ferro per l’ancoraggio nel terreno azionavano un pronto ribaltamento della rete.

I due sono stati denunciati ed è scattato il sequestro di tutta l’attrezzatura composta da diversi metri di reti/trappola a maglia stretta, paletti in legno, richiami acustici elettronici con casse di diffusione e registrazione canto Cardellini, mazzette in ferro, picchetti in ferro, oggetti per il taglio, materiale diverso artigianale. Alcuni degli esemplari di volatili sequestrati presentavano vistose mutilazioni per l’imbracatura alle ali ed erano tutti sprovvisti del segno di identificazione.

Immediatamente sono stati trasportati dal personale dell’ENPA presso l’Ambulatorio Veterinario del CRAS di Napoli, Centro recupero animali selvatici.