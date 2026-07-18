Ruba un’auto ad Atena Lucana e poi rimane coinvolto in un incidente sull’A2 del Mediterraneo. È quanto accaduto all’alba di questa mattina quando un ladro è riuscito a portar via una Fiat Panda parcheggiata davanti ad un’abitazione in contrada Fuorchi nella frazione Scalo di Atena Lucana.

Poi la fuga in autostrada in direzione Salerno, fino a quando, nei pressi di Sicignano degli Alburni, l’auto rubata ha avuto un incidente in galleria per cause in corso di accertamento. Nell’impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Il responsabile si sarebbe dato alla fuga ma gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina, agli ordini dell’Ispettore Nicola Molinari, si sono messi rapidamente sulle sue tracce. Sul posto presenti anche gli uomini di Anas per le operazioni di soccorso.