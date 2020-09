Riaperture scuole. Ad Agropoli si torna tra i banchi il 28 settembre

Anche ad Agropoli l’apertura delle scuole slitta dal 24 al 28 settembre.

A comunicarlo il sindaco della cittadina cilentana Adamo Coppola che ha preso questa decisione in considerazione del fatto che molte delle scuole della Città saranno seggio elettorale e verranno riconsegnate ai rispettivi dirigenti scolastici solo il 23 settembre.

“D’accordo con i dirigenti scolastici – afferma Coppola -, ho quindi firmato un’ordinanza che posticipa l’inizio delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado a lunedì 28 settembre. Questo al fine di avere il tempo utile a compiere le operazioni di sanificazione per accogliere al meglio e in sicurezza gli studenti e affinché l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 abbia inizio per tutti nella medesima data“.

– Paola Federico –