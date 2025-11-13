Si terrà domani nella Sala Consiliare del Comune di Sapri, alle ore 14:30, il convegno formativo per “Revisori enti locali” organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro.

Si discuterà di: patrimonio, le modalità di redazione del bilancio economico-patrimoniale e i cambiamenti significative nel controllo di gestione; razionalizzazione delle partecipate: criticità e responsabilità in caso di mancata approvazione; controllo analogo; spese del personale: la relazione illustrativa dell’ente locale; formazione di atto amministrativo in relazione alle entrate; tempi di pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Prenderanno parte all’evento il Nunzio Ritorto, presidente dell’Ordine, Antonio Gentile, sindaco Comune di Sapri, Ciro Di Lascio, presidente Ancrel Salerno. Introdurrà i lavori Francesco Coccaro, commercialista dell’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro nonché presidente della Commissione Revisione Enti Locali, mentre a moderarli sarà Eugenio Russo, commercialista dell’Ordine di Nola, docente a contratto UNISA e vicepresidente Ancrel Nazionale.

Il tavolo dei relatori sarà composto da Fabio Migliardi, commercialista e revisore legale, Ulderico Izzo, dirigente pubblico e revisore enti locali e società partecipate, Nicola Tonveronachi, dottore commercialista, revisore legale, consulente e formatore enti locali e società a partecipazione pubblica, Paolo Longoni, commercialista esperto in revisione enti locali, Oreste Agosto, avvocato amministrativista, e Marina Fronda, dirigente MEF.

La partecipazione è gratuita e consentirà di acquisire 5 crediti formativi. Clicca QUI per la prenotazione all’incontro. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 0975 521440 o inviare una mail all’indirizzo info@odcecsalaconsilina.it