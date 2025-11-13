Domani, venerdì 14 novembre, dalle 13.30 alle 15.30, presso CX Naples Centrale Campus & Hotel, nei pressi della Stazione centrale di Napoli, si terrà la presentazione ufficiale di “Agenda Giovani – Le idee dei giovani per la Campania”.

L’iniziativa, promossa dai giovani del campo progressista, riunisce associazioni, movimenti e organizzazioni giovanili che hanno contribuito alla stesura del documento programmatico: Network Giovani Campania, Giovani Democratici Napoli, Unione Giovani di Sinistra Campania, Giovani Europeisti Verdi Campania, Giovani Casa Riformista per la Campania, Federazione dei Giovani Socialisti della Campania, Giovani di +Europa Campania, Cittadinanza Attiva e la Rete Giovani.

Durante l’incontro saranno illustrati i principali punti dell’Agenda, frutto di un lavoro condiviso che mette al centro le priorità delle nuove generazioni: lavoro, ambiente, diritti, istruzione, innovazione e partecipazione democratica. Al termine dei lavori sono previsti i saluti dei segretari regionali delle forze progressiste del campo largo coinvolte e le conclusioni affidate al candidato presidente Roberto Fico. Non mancherà l’intervento di Michele Cammarano, candidato con il Moviemnto 5 Stelle.

L’appuntamento, aperto alla stampa, alle associazioni studentesche e culturali, alle consulte degli studenti e a tutte le realtà giovanili, rappresenta un modello di partecipazione da replicare a livello nazionale. Dalla Campania parte la sfida del cambiamento.

– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente Pasquale Berna, mandatario di Michele Cammarano