Revisione legale-contabile, nasce Imperium Audit Spa. Maria Consiglia Viglione è il presidente del Cda

La dottoressa Maria Consiglia Viglione, commercialista e revisore legale, è il presidente del Consiglio di Amministrazione di una nuova realtà, la Imperium Audit Spa, che nasce dell’intuito di alcuni professionisti provenienti da importanti esperienze professionali nel campo della consulenza aziendale e della cooperazione, della revisione legale, della consulenza fiscale e del lavoro. La sua forza risiede non solo nella competenza e nell’esperienza dei professionisti coinvolti, ma anche nella loro costante attenzione focalizzata sulle esigenze del cliente.

Chi si rivolge ad Imperium Audit beneficia di un contatto diretto e continuo con il team leader o coordinatore delle varie professionalità, per affrontare e risolvere le problematiche tecniche che si potranno presentare nel corso del lavoro, con un approccio costruttivo e pragmatico, offrendo servizi di elevata qualità, efficienza e valore aggiunto.

L’audit è parte integrante del successo di un’impresa, in quanto si fa garante, verso gli stakeholders, del risultato patrimoniale-economico conforme ai principi contabili applicabili. Imperium Audit Spa opera affinchè il processo di revisione sia efficiente e di alta qualità. I suoi team di lavoro, sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi dei principi contabili e di revisione, forniscono un’assistenza di ampio raggio ad aziende private e pubbliche e sono a disposizione della clientela per assicurare supporto puntuale ed efficace ma anche per informare sui più recenti sviluppi normativi che possano interessare l’impresa ed il business in cui opera.

Imperium Audit punta sull’assistenza su misura al cliente, come un abito sartoriale, ed ha gli strumenti per offrirgli un supporto completo e un’ampia gamma di servizi tra loro complementari, proponendo soluzioni accurate, con una speciale attenzione al contenimento dei costi. Un team di esperti permette di dedicare un’attenzione specifica e mirata sull’incarico assegnato per garantire una consulenza di pregio. I 28 soci di Imperium Audit Spa, tra cui la dottoressa Viglione, provengono da una forte esperienza professionale con numerosi revisori qualificati, oltre che da un network di imprese specializzate e professionalità di rilievo. La società si rivolge ad una clientela che cerca nuovi strumenti di analisi per valorizzare i propri punti di forza ed individuare i punti di debolezza.

Tra le attività complementari all’esercizio della revisione legale–contabile svolte da Imperium Audit si annoverano l’elaborazione di Business Plan, sistemi procedurali di Controllo Interno, analisi di Bilancio, indagini conoscitive, analisi e valutazione delle procedure, servizi di supporto a funzioni di Internal Audit, progettazione e definizione dei piani dei conti, supporto nei processi di conversione dai principi contabili italiani a quelli internazionali.

Imperium Audit verrà presentata sabato 23 novembre nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00 a Palazzo Sant’Agostino (sede della Provincia) a Salerno.

– Chiara Di Miele –