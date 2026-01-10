Rete territoriale del Turismo educativo e scolastico. L’avviso pubblico del GAL Vallo di Diano
Il GAL Vallo di Diano, nell’ambito delle attività di valorizzazione territoriale previste nella propria Strategia di Sviluppo Locale, promuove la costruzione di una Rete territoriale del Turismo educativo e scolastico, volta a posizionare il Vallo di Diano come destinazione educativa qualificata a livello regionale e nazionale.
Il Vallo di Diano accoglie già oggi migliaia di studenti all’anno, attratti dalle eccellenze culturali, naturalistiche e agroalimentari del territorio: la Certosa di San Lorenzo, le Grotte di Pertosa-Auletta, il centro storico di Teggiano, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, le tradizioni produttive locali e numerose realtà che già operano sul territorio.
La manifestazione di interesse permanente ha lo scopo di censire, qualificare e valorizzare tutte le esperienze educative e i servizi di supporto presenti nel territorio, costruendo un sistema stabile e coordinato di accoglienza per gruppi scolastici che integri didattica, sostenibilità e valorizzazione territoriale.
In tale prospettiva l’iniziativa è orientata prioritariamente a intercettare attività, esperienze e servizi strutturati, stabili e continuativi nel tempo, ovvero proposte che possano essere integrate in un’offerta territoriale sistemica e programmabile.
Non rientrano tra gli obiettivi dell’avviso il censimento di eventi occasionali, iniziative estemporanee o attività isolate prive di continuità operativa.