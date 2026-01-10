Il GAL Vallo di Diano, nell’ambito delle attività di valorizzazione territoriale previste nella propria Strategia di Sviluppo Locale, promuove la costruzione di una Rete territoriale del Turismo educativo e scolastico, volta a posizionare il Vallo di Diano come destinazione educativa qualificata a livello regionale e nazionale.

Il Vallo di Diano accoglie già oggi migliaia di studenti all’anno, attratti dalle eccellenze culturali, naturalistiche e agroalimentari del territorio: la Certosa di San Lorenzo, le Grotte di Pertosa-Auletta, il centro storico di Teggiano, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, le tradizioni produttive locali e numerose realtà che già operano sul territorio.

La manifestazione di interesse permanente ha lo scopo di censire, qualificare e valorizzare tutte le esperienze educative e i servizi di supporto presenti nel territorio, costruendo un sistema stabile e coordinato di accoglienza per gruppi scolastici che integri didattica, sostenibilità e valorizzazione territoriale.

In tale prospettiva l’iniziativa è orientata prioritariamente a intercettare attività, esperienze e servizi strutturati, stabili e continuativi nel tempo, ovvero proposte che possano essere integrate in un’offerta territoriale sistemica e programmabile.

Non rientrano tra gli obiettivi dell’avviso il censimento di eventi occasionali, iniziative estemporanee o attività isolate prive di continuità operativa.

SCARICA L’AVVISO