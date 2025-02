Un legame indissolubile con il territorio e le sue eccellenze culinarie. Un grande palcoscenico per mostrare a tutti la maestosità della gastronomia italiana e non solo. Si racchiude in questi semplici ma fondamentali concetti la mission raggiunta da “Resto al Food”, la prima edizione dell’evento realizzato da ADRA srl di Atena Lucana e che si è tenuto l’11 e il 12 febbraio al PalaSele di Eboli.

In un panorama in cui i professionisti della ristorazione sono spesso costretti a percorrere migliaia di chilometri per scoprire nuove tendenze e prodotti, “Resto al Food” ha rappresentato in questa due giorni molto partecipata un’oasi di opportunità. Qui i ristoratori non solo hanno potuto degustare e osservare da vicino le prelibatezze offerte dalle aziende produttrici, ma hanno anche assistito a show cooking condotti da chef di fama che hanno saputo ispirare con idee innovative e tecniche di preparazione.

L’evento ha visto una partecipazione massiccia di professionisti del settore giunti da diverse regioni. Il successo registrato è stato palpabile, a testimonianza dell’importanza di un’iniziativa che riesce a unire il mondo della ristorazione in un’unica, vibrante occasione.

Dietro l’alto indice di gradimento riscosso da “Resto al Food” c’è l’impegno dei titolari di ADRA srl, Peppino Cirigliano e Ciro Cancro, e del Responsabile Marketing Emiliano Perillo che hanno lavorato per mesi affinchè la manifestazione riuscisse ad attrarre il settore HO.RE.CA. per dare un’impronta diversa e originale al mondo del Food in Campania e non solo.

ADRA non si ferma qui e sta già lavorando al prossimo “Resto al Food” che si terrà nel 2026. È un chiaro segno che la passione per l’eccellenza culinaria e l’innovazione non conoscono confini, all’inizio di un viaggio che promette di arricchire ulteriormente il panorama gastronomico italiano.