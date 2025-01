Venerdì a Pontecagnano Faiano i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di uno straniero.

La misura è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica e l’uomo è accusato del reato di furto aggravato.

L’indagato nei mesi di novembre e dicembre avrebbe commesso due furti, il primo ai danni di un’abitazione privata e il secondo presso un’attività commerciale del posto portando via monili in oro, denaro contante e alcolici per un valore complessivo di circa 7.000 euro.

La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.