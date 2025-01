In continuità con le due giorni di studi “Problemi e prospettive attuali nella disciplina delle società di persone: tracce di una possibile riforma” organizzata grazie al forte impegno del Professor Giuseppe Fauceglia, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno, tenutesi a novembre presso il suggestivo scenario dell’Antico Arsenale della Repubblica di Amalfi, nella mattinata di venerdì si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento dal titolo “Le società di persone e registro delle imprese: uno sguardo sull’esistente e sulle prospettive di riforma” presso l’Aula Catania della Scuola di Giurisprudenza dell’Ateneo salernitano.

La Banca Monte Pruno ha continuato ad essere partner primario dell’evento, durante il quale professori di alcune delle più importanti Università d’Italia si sono confrontati sullo stato attuale della disciplina normativa sulle società di persone, con l’obiettivo di fornire una traccia per un progetto di riforma della stessa rispetto alle attuali dinamiche di mercato.

È intervenuto il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico che, nel sottolineare la collaborazione con la Scuola di Giurisprudenza dell’Ateneo, rimarcando la vicinanza dell’istituto di credito cooperativo verso iniziative come queste ha sottolineato che “il nostro coinvolgimento in questi incontri è fondamentale per proseguire nel percorso di vicinanza alle istituzioni che contribuiscono alla crescita della comunità, grazie all’impegno ed alla presenza di illustri relatori, analizzando tematiche così significative. Il progetto di riforma, qui discusso, acquisisce notevole importanza perché potrà introdurre correttivi idonei a facilitare trasparenza delle informazioni, anche contabili, e forme di rendicontazione semplificata che possono essere utili anche nella prospettiva della loro finanziabilità. Sull’argomento, infatti, le normative contabili in tema di società di persone, non contemplando le informazioni richieste dalle direttive Eba per i finanziamenti bancari alle imprese, rischiano concretamente di rendere non finanziabili società semplici, snc e sas di piccole dimensioni”.

Sono intervenuti, tra gli altri, il professor Francesco Fasolino, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, il prof. Carlo Ibba dell’Università degli Studi di Sassari, il professor Vincenzo Donativi dell’Università degli Studi LUM-Bari, il professore Luigi Salamone dell’Università degli Studi di Cassino e il professore Amedeo Bassi dell’Università degli Studi Federico Il di Napoli.