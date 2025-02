La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa che la prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il prossimo 13 febbraio.

Dovranno iscriversi gli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

“Ci teniamo ad avvisare tutti coloro che detengono il vecchio registro carico e scarico rifiuti che dal 13 di febbraio entrerà in vigore il nuovo registro secondo la normativa RENTRI – afferma Aquino – Noi di Confesercenti, in convenzione con la Camera di Commercio di Salerno, rafforziamo il servizio di raccolta registri per la vidimazione. Siamo dunque sempre presenti per agevolare anche questo nuovo adempimento che ricade sugli imprenditori”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.