La Pro Loco Teggiano e il Polo Liceale “Pomponio Leto” presentano la Mostra d’Arte “Teggiano medievale tra storia e arte”.

L’appuntamento è in programma per il 6 febbraio dalle 15.00 alle 16.30 presso la sede del Liceo Artistico in via San Vito.

Nel corso dell’evento si terrà la premiazione delle opere in concorso per il “Premio Mattia Paesano”.

Il presidente della Pro Loco Teggiano, Biagio Matera, sottolinea l’importanza dell’iniziativa, evidenziando il forte valore educativo e comunitario del premio: “Abbiamo voluto istituire questo premio dedicato a Mattia Paesano per ricordarlo nel modo più bello possibile: attraverso l’arte e il coinvolgimento dei giovani. Il concorso è rivolto agli studenti del Liceo Artistico ‘Pomponio Leto’ ed è finalizzato a stimolare la loro creatività su temi legati alla storia e alle tradizioni di Teggiano. Crediamo che il coinvolgimento attivo dei ragazzi sia fondamentale affinché iniziative come questa possano durare nel tempo e continuare a rappresentare un valore aggiunto per la nostra comunità.”