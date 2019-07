Regione Campania. Franco Alfieri lascia l’incarico di consigliere per dedicarsi al ruolo di sindaco

Il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri lascia l’incarico di consigliere delegato per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la Caccia e la Pesca della Regione Campania.

A meno di un anno dalle prossime elezioni regionali Alfieri rassegna le dimissioni decidendo così di dedicarsi a tempo pieno alla sua attività di primo cittadino di Capaccio.

Alfieri dice addio ad un incarico che ricopriva dal 2017, quando diventò anche capostaff, ruolo lasciato poi in seguito alla candidatura nel comune salernitano. Due anni di attività svolta a Napoli per sostenere progetti relativi al mondo agricolo in Campania.

Come suo possibile sostituto si fa il nome dell’ex eurodeputato del Partito Democratico Nicola Caputo.

– Paola Federico –