Domani, martedì 18 novembre, si terrà al Teatro Pasolini l’incontro del Pd dal titolo “Salerno oltre Salerno insieme” alla presenza del presidente di ANCI Gaetano Manfredi.

L’appuntamento è previsto per le 18.30.

Introdurrà i lavori il consigliere comunale Sara Petrone. Oltre a Manfredi interverranno la candidata al Consiglio regionale Anna Petrone e Marco Sarracino della Segreteria nazionale del Pd e responsabile per il Sud della coesione territoriale e aree interne.

Le conclusioni saranno affidate a Federico Conte, candidato del Partito democratico al Consiglio regionale della Campania per le elezioni del 23 e 24 novembre.

Modera il giornalista Marcello Festa.

– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente Alex Vocca, mandatario di Federico Conte