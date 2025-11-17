Regionali. Domani Federico Conte a Salerno per un incontro del Pd con il presidente di ANCI Gaetano Manfredi
Domani, martedì 18 novembre, si terrà al Teatro Pasolini l’incontro del Pd dal titolo “Salerno oltre Salerno insieme” alla presenza del presidente di ANCI Gaetano Manfredi.
L’appuntamento è previsto per le 18.30.
Introdurrà i lavori il consigliere comunale Sara Petrone. Oltre a Manfredi interverranno la candidata al Consiglio regionale Anna Petrone e Marco Sarracino della Segreteria nazionale del Pd e responsabile per il Sud della coesione territoriale e aree interne.
Le conclusioni saranno affidate a Federico Conte, candidato del Partito democratico al Consiglio regionale della Campania per le elezioni del 23 e 24 novembre.
Modera il giornalista Marcello Festa.
