Affondata ad Acciaroli la barca che era appartenuta ad Angelo Vassallo. Si indaga sulle cause
Questa mattina all’alba nel porto di Acciaroli è affondata l’Internazionale, storica imbarcazione della famiglia Vassallo.
La barca era appartenuta al Sindaco Pescatore Angelo Vassallo che gestiva con il fratello Claudio.
Non si conoscono al momento le cause di quanto accaduto sulle quali sta indagando la locale Capitaneria di Porto. Sul posto è stato necessario far intervenire i sommozzatori per un sopralluogo.
Nelle prossime ore si procederà al recupero dell’Internazionale, mentre Andrea Vassallo, nipote del sindaco ucciso nel 2010, ha espresso pubblicamente gratitudine a quanti si sono adoperati per aiutare la famiglia dopo la scoperta della barca affondata.