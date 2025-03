“Il futuro della Campania lo decideranno i campani e non Roma, lo decidiamo qui non a Roma“.

Con queste parole il Presidente della Regione Vincenzo De Luca torna all’attacco del Governo Meloni e lo fa intervenendo al congresso nazionale del PSI.

In vista delle prossime Elezioni Regionali e in attesa della pronuncia sul suo terzo mandato, prevista per il 9 aprile da parte della Corte Costituzionale, De Luca sostiene di “aver governato bene” ma che adesso vogliono fermarlo.

“Le forze di centrosinistra hanno iniziato a vivere un momento di crisi drammatica – ha aggiunto – da quando sono diventate autoreferenziali, pensando al mercato delle candidature a prescindere dai problemi dei territori. Noi vogliamo sapere quali sono le necessità della Campania“.

E a chi gli chiede di una sua probabile candidatura come segretario nazionale del Partito democratico al posto della Presidenza della Regione risponde: “Ora ci penso“.