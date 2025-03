Importante partecipazione ieri mattina per la sindaca di Monte San Giacomo Angela D’Alto tra i relatori della seconda edizione di “Le Città Nuove”, seminario di discussione sull’urbano e la politica organizzato da Left Wing, associazione politica e culturale che ha all’attivo più di venti anni di iniziative.

Al Bosco de’ Medici di Pompei D’Alto ha preso parte al panel dal titolo “Ripensare la rigenerazione: per un’urbanistica democratica”, introdotto dal professore Alessandro Coppola, docente del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Insieme a lei, tra gli altri relatori, anche Sandro Ruotolo, Luca Cascone, Mimmo Volpe e Tino Iannuzzi. Presenti anche gli onorevoli Matteo Orfini e Piero De Luca.

I lavori della giornata di ieri sono stati aperti dal presidente di Left Wing Maurizio Roi e conclusi da una tavola rotonda a cui hanno partecipato il senatore Pd Francesco Verducci e la coordinatrice della Segreteria nazionale del Pd Marta Bonafoni.

“È stato un piacere intervenire a Pompei alla seconda edizione di ‘Le Città Nuove’ – afferma Angela D’Alto -. Abbiamo parlato di rigenerazione urbana e ho sottolineato la necessità di un progetto a medio-lungo termine in grado di affrontare lo spopolamento delle aree interne da una parte e il congestionamento dei grandi centri dall’altra. È stata anche l’occasione per rincontrare tanti amici, amministratori, politici ma anche accademici e rappresentanti del terzo settore. Partecipare a eventi come questi consente anche a noi amministratori di confrontarci con punti di vista ed esigenze diversi, di ritrovare ragioni di condivisione e senso di comunità“.