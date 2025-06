I seggi si sono chiusi alle 15.00 e il quorum per validare i Referendum 2025 non è stato raggiunto.

L’affluenza, dalle prime stime, a livello nazionale è stata inferiore al 30%. Il dato più alto si registra in Toscana con il 39%, il più basso in Trentino-Alto Adige con meno del 20%.

Per essere validi i referendum avrebbero dovuto registrare la partecipazione del 50% +1 degli aventi diritto. Per la prima volta hanno votato i fuori sede e dall’estero gli elettori iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e gli italiani temporaneamente all’estero per almeno tre mesi per lavoro, studio o cure mediche, oltre ai familiari con essi conviventi.

I 5 quesiti sui quali gli italiani erano chiamati ad esprimersi concernevano il reintegro per licenziamenti illegittimi, licenziamenti e limiti alle indennità, tutela dei contratti a termine, responsabilità per infortuni sul lavoro e cittadinanza italiana.

In provincia di Salerno l’affluenza si è attestata al 27,07% e si ferma sotto il 30% in Campania.

Nel frattempo è partita una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per abolire il quorum dai referendum abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione. E’ stata pubblicata oggi sulla piattaforma di raccolta firme del Ministero di Giustizia, depositata alla Corte di Cassazione lo scorso 5 giugno dal comitato “Basta quorum!” formato da cittadini. “Oggi continuare a mantenere il quorum significa abolire i referendum” spiegano i proponenti.

