Recuperata nell’Area Protetta di Porto Infreschi “U’ Saragone”, la barca affondata a Marina di Camerota

Sono state effettuate questa mattina a largo di Porto Infreschi tutte le operazioni necessarie per il recupero dell’imbarcazione “U’ Saragone”, che lo scorso venerdì si infranse lungo la costa e affondò.

L’immediata operazione di recupero, coordinata dal Primo Maresciallo della Guardia Costiera di Marina di Camerota Ruocco, è stata richiesta dal Tenente di Vascello della Capitaneria di Porto di Palinuro Giovanni Paolo Arcangeli per evitare che la presenza del relitto in mare potesse causare notevoli danni all’ambiente e all’intera Area Marina Protetta.

Un aiuto importente per la riuscita dell’intervento è stato offerto dai pescatori di Marina di Camerota che, grazie alla presenza di due sub, hanno agevolato le operazioni di recupero della barca. Il relitto è stato imbracato e riportato a galla con dei palloni per poi essere trasportato all’interno del porto di Marina di Camerota.

– Maria Emilia Cobucci –

